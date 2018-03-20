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今日 10:10 國際財經

澳洲央行:留意家庭債務情況

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澳洲央行本月維持利率在紀錄低位1.5厘。3月政策會議紀錄顯示，在央行政策下，失業率跌至5.5%，令通脹率接近2%至3%的目標範圍。預計未來這些目標將進一步取得進展，但步伐或會較緩慢。

央行指出，在全球經濟活動同步上揚的扶助下，有信心今年澳洲經濟將超越潛在增長率，通脹率料將升至略高於2%。

央行又重申，澳元上漲將阻礙經濟增長和通脹加速上升，澳元的貿易加權滙率仍處於過去數年的範圍。而就業增長強勁仍未帶動薪金明顯上升，警告家庭資產負債情況仍值得密切監控。

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