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《華盛頓郵報》引述官員報道，美國總統特朗普計劃本周五宣布向中國開徵關稅，涉及每年總值600億美元(約4680億港元)、超過100種的中國貨品。

報道指，白宮幕僚原本向特朗普提出對中國多項產品實施每年規模300億美元(約2340億港元)的關稅方案，但特朗普親自要求將金額提高一倍。而有關金額等同每年美國公司為了開拓中國市場，被逼無償轉移技術的總額。

45個美國商會早前聯署公開信，促請特朗普不要向中國實施重關稅，指出向中國徵收關稅，可能導致美國消費品價格上升，損害就業市場，以及引發金融市場不穩。