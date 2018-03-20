國際財經

美國聯邦儲備局前主席耶倫表示，聯儲局有需要循序漸進加息，以維持美國經濟避免出現過熱情況，同時要讓通脹可逐漸回升至2%指標。

耶倫在周一出席活動時指出，聯儲局循序漸進加息以穩定就業市場，減緩創職步伐，以便有可持續增長，避免過熱。

聯儲局將於周二開始一連兩天的議息會議，周三公布結果。市場普遍預期，聯儲局今次將決定加息0.25厘。

美國較早時公布，2月的非農業職位增長31.3萬個，耶倫認為9萬至12萬個的增長是可持續的。她又不預期美國通脹的增速加快。