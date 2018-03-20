國際財經

美國警方指出，一名女性被召車軟件商優步(Uber)開發的自駕汽車撞死，是首宗涉及自駕汽車的奪命交通事故。Uber其後公布，暫停在美國與加拿大的自駕汽車開發計劃。

根據警方發表的聲明，意外發生在亞利桑那州Tempe市，時間為當地星期日晚上10時。自駕汽車當時由南向北行駛，一名女性由西向東步行越過行人路，被該輛汽車撞倒。

Uber科技發言人指出，對意外死者家庭致以深切同情，正全力配合當局調查事件經過，並即時暫停在美國與加拿大的自駕汽車開發計劃。