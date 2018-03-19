國際財經

市場除觀望今明兩日舉行的二十國集團(G20)財長及央行行長會議外，亦關注英國脫歐談判進展，以及美國聯儲局本周的議息會議，歐洲股市中段持續下滑。

截至本港時間傍晚6時34分，英國富時100指數報7071點，跌92點或1.29%；德國DAX指數報12259點，跌130點或1.05%；法國CAC 40指數報5241點，跌40點或0.77%；意大利富時MIB指數報22723點，跌133點或0.59%。

消息指出，歐盟談判官員今日緊急召集在布魯塞爾代表歐盟成員國，就英國脫歐談判事宜開會，而英國脫歐事務大臣戴德偉(David Davis)稍後將與歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)在布魯塞爾會面，雙方力圖在周四領導人召開峰會前敲定過渡協議。

數據方面，歐羅區1月未經季節調整的貿易順差為33億歐羅，去年同期為逆差14億歐羅；1月經季節調整的建築業產出按月下跌2.2%，前值由升0.1%修正為升0.7%。

聯儲局明日起議息，歐羅現報1.2290美元，無升跌；英鎊報1.4003美元，升0.44%。道指期貨暫報24827點，跌138點。

油價偏軟，紐約原油期貨現時每桶報62.07美元，跌0.27美元或0.43%；倫敦布蘭特期油報66.01美元，跌0.2美元或0.3%。