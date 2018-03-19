國際財經

上周紐西蘭公布的一系列經濟數據普遍表現疲弱：除了第四季經常帳赤字高於預期之外，第四季度國內生產總值(GDP)按年增長2.9%，不及預期的3.1%，按季增長0.6%，遜於預期的0.8%增長；而2月製造業採購經理指數亦從上月的55.6大跌至53.4。

紐西蘭數據表現不佳料將打消紐西蘭在2018年加息的可能性，因為自從紐西蘭工黨領袖雅頓(Jacinda Ardern)在2017年上臺以來，政府已經在限制外來購房者、縮減凈移民方面採取措施，令商業信心持續下滑。值得一提的是，除紐西蘭新政府的不確定因素之外，乳製品產量亦是令紐西蘭GDP遜於預期以及紐元貶值的主因之一。據該國GDP報告顯示，近期異常乾燥的天氣令紐西蘭乳製品加工與出產均錄得下降，抵消了房地產市場活動改善的積極效果。

因此，紐元/美元上周走勢較為疲弱，上周三(3月14日)上破0.7353失敗後由升轉跌，連續三日下跌，雖然最終勉強企穩0.7200之上，但全周仍錄得跌幅1.06%。而今日(3月19日)紐元/美元一度跌穿0.7200支持至0.7194，較上周三高位已下挫逾150點。

儘管上周美國白宮人事變動一度引發股市大跌和美元轉弱，但本周聯儲局將會召開FOMC會議，市場普遍預計聯儲局將會在周四(3月22日)凌晨2點宣布加息四分之一厘，令聯邦基金利率上升至1.50%-1.75%區域，短期內應可為美元帶來支持。而凌晨4點紐西蘭儲備銀行亦將公布議息結果，但市場預計此基準利率將會維持於1.75%不變。鑒於美國總統特朗掀起的貿易戰將不利於全球經濟增長環境，令商品貨幣受到壓制，而且紐西蘭原本相對於美國的息差優勢將會逆轉，因此未來紐元/美元的走勢或難以樂觀。

技術分析方面，雖然紐元/美元自今年2月以來多次在0.7175-0.7185區域（從2017年11月17日低位0.6779至2018年1月24日高位0.7436的上升浪的38.2%斐波那契回吐水平）受到支持而回升，但若本周美國聯儲局主席鮑威爾(Jeremy Powell)在議息會議後的新聞發布會上發表鷹派言論，鞏固市場對於今年美國加息3次以上的預期，紐元/美元將會重拾跌勢甚至進一步跌穿0.7175支持水平。若然如此，後市有望進一步下探0.7100甚至0.7030水平（從0.6779至0.7436上升浪的61.8%斐波納契回吐水平）。

策略方面，短期內若紐元/美元反彈至0.7280/0.7290，我們將沽出紐元，下望0.7120，升穿0.7340止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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