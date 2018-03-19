國際財經

路透引述外交人士和官員報道，歐盟談判官員周一緊急召集在布魯塞爾代表歐盟各成員國的外交人員開會，外界猜測本周較後時間舉行峰會前，將達成英國脫歐的過渡協議。

報道引述一名資深歐盟外交人士稱，可能會達成英國脫歐協議。市場傳言稱，周末與英國進行的談判取得良好進展，已可確保達成脫歐的過渡協議。

英國脫歐事務大臣戴德偉(David Davis)，將於今晚與歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶(Michel Barnier)在布魯塞爾會面，雙方力圖在周四領導人召開峰會前，敲定過渡協議。