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今日 11:41 國際財經

日央行持有國債規模創新高

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日本央行數據顯示，作為日本國債的最大持有者，去年末季該行持有的日本國債數量達到創紀錄449萬億日圓(約33.28萬億港元)，按年增加6.8%。

截至去年底止，日本央行持有的國債數量佔此類債券總規模41.1%，創下歷史新高。至於保險公司和養老基金是日本國債的第二大持有者，持有全部在外流通債券21.6%。而海外投資者持有的日本國債數量增至創紀錄的122萬億日圓。

此外，日本家庭持有的金融資產規模達1880萬億日圓，按年增長3.9%，亦創下歷史新高。

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