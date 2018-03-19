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今日 09:43 國際財經

法荷德央行行長 對歐洲通脹前景感樂觀

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法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)、荷蘭央行行長諾特(Klaas Knot)，與德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)3名歐洲央行委員，在出席二十國集團(G20)會議前表示，對歐羅區通脹前景感樂觀，而他們描述的情況，有助提升市場對歐央行結束購債安排的揣測。

德加洛表示，通脹走勢良好，儘管增長較預期略緩慢。他指出，歐央行正趨向利率正常化。

諾特認為，通脹穩定，看到有證據顯示通脹復甦將持續。

魏德曼相信，歐央行很快可結束量化寬鬆措施。

 

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