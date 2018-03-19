國際財經

日本央行決策官員認為，需要堅持量化寬鬆(QE)政策框架，因為通脹率仍遠低於2%的目標。

日本央行公布3月政策會議紀錄顯示，有審議委員認為，如果日圓進一步升值且股市繼續下跌，資本支出和消費可能受到抑制，從而拖累實現通脹目標的腳步。

紀錄又顯示，持續量化寬鬆以達到2%物價目標很重要，但日本通脹走向沒有強勁到足以很快達標的程度，距離目標仍遙遠，央行不應考慮正常化。同時，央行需要解釋正常化不同於貨幣緊縮，如果達到物價目標有延後的風險，將需要額外的寬鬆。