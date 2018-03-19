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今日 09:31 國際財經

日本2月出口連升15個月

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日本財務省公布，2月份出口按年增長1.8%，略低於預期的1.9%，為連續第15個月增長，但增速按月大幅放緩，主要是受到農曆新年假期期間，其他亞洲國家的製造業活動可能停滯。1月修正後為增長12.3%。

分析認為，由於海外需求強勁，上述增長放緩僅屬暫時性。

2月份進口按年增加16.5%，低於市場預期的增長17.1%。

2月貿易收支為順差34億日圓，市場原預期為逆差996億日圓。

日本2月對最大貿易夥伴國中國的出口按年下降9.7%；對亞洲地區出口按年跌3.2%；對美國出口按年增加4.3%。

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