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印度洋島國毛里求斯總統法基姆(Ameenah Gurib-Fakim)因財務醜聞辭職下台。

法基姆被揭發使用一家非政府組織Planet Earth Institute (PEI)的信用卡作個人消費，涉及2.7萬美元。

PEI總部在倫敦，由在毛里求斯營商的安哥拉銀行家設立。

法基姆現年58歲，本身是研究生物多樣性的科學家，2015年起執政，是毛里求斯第6任總統。法基姆為該國首位女總統，亦是非洲唯一女性國家元首。

法基姆已歸還相關款項，強調自己是無心之失，辭職本周五生效。