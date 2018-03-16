國際財經

美國工業生產數據佳，華爾街股市周五上揚。標準普爾500指數終止連跌四天走勢。

道瓊斯工業平均指數升72點或0.3%，收市報24946。標普500指數升4點或0.2%，收市報2752。納斯特綜合指數升少於1點，報7481。

累計本周，道指跌1.5%，標普500指數回落1.2%，納指下滑1%。

大升升勢全面，標普11個主要分項內，9個上升。油價上揚，能源類領漲，升1%。科技類與消費類表現較差，跌0.1%。

較早時，美國公布2月工業生產升1.1%，是四個月來最佳，優於市場預期；另3月密歇根州大學消費者情緒指數也升至14年新高，同樣優於市場預期。美國1月職位空缺也優於市場預期，創有紀錄以來新高。

投資者最關注的仍是聯儲局議息動態。最新數據反映美國經濟佳，而期貨交易數據顯示，交易商料聯儲局下周加息0.25%的可能性是91.6%。

RBC Capital Markets首席美國市場分析員Tom Porcelli指出，市場預期聯儲局今年將加息三次，如果下周議息後，有跡象顯示加息次數可能有四次，將對市況造成衝擊。

華府政治有新消息浮現。傳聞美國總統特朗普將革除國家安全顧問，但白宮否認有關傳聞。Crossmark Global Investments董事總經理Paul Townsen指出，市場似已找到支持動力，但首都華盛頓的消息混亂，影響投資者情緒，令到市況波動。

周五是四重結算日，即是指數期貨與期權，以及股票期貨與期權同日結算的日子，意味成交較活躍。全日交投為92.5億股，是2月9日以來最多。

個別股份方面，消費者情緒升，沃爾瑪升1.9%。運通升1%。公布業績符預期但預測較遜色的珠寶商Tiffany，股價跌逾5%。有高層變動的Nike，股價跌0.7%。可能出售業務的強生，股價升0.5%。

獲券商調高目標價的Netflix，股價回落0.8%。Adobe與美光科技升逾3%。