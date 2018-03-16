國際財經

美國經濟數據理想，支持聯儲局下周議息加息的可能性高企，美元滙價周五溫和上揚。

ICE美滙指數升0.1%至90.223。

較早時，美國公布2月工業生產上揚，而3月密歇根州大學消費者情緒指數也造好。交易商指出，聯儲局下周加息0.25%，已是差不多肯定的，市場關注的是，聯儲局今年再加息的可能性有多大。

美國總統特朗普革除國家安全顧問的傳聞，對美元滙價不利。美元兌日圓曾跌至一周低位的105.61，周五尾段報106.08，仍跌0.2%。

歐羅兌美元跌0.2%至1.2284。