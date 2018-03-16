國際財經

美銀美林的「流量展示」(Flow Show)報告披露，上周有3630萬美元淨流入美國股票基金，是2002年以來最大單周流入金額。

以總流入金額計，上周流入股票基金的金額為4330萬美元，流入債券基金的則只有240萬美元。

美銀首席投資策略師Michael Hartnett指出，資金流量顯示投資者預期較高的每股盈利、較高的短期利率、較高的債券孳息率，以及美滙偏軟等情況發生。

另外，報告顯示投資者鍾情科技股。今年以來，流入科技股類別的金額為98億美元，73億美元流入金融類別。