訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 00:35 國際財經

上周美股基金淨流入額 創16年新高

放大圖片

美銀美林的「流量展示」(Flow Show)報告披露，上周有3630萬美元淨流入美國股票基金，是2002年以來最大單周流入金額。

以總流入金額計，上周流入股票基金的金額為4330萬美元，流入債券基金的則只有240萬美元。

美銀首席投資策略師Michael Hartnett指出，資金流量顯示投資者預期較高的每股盈利、較高的短期利率、較高的債券孳息率，以及美滙偏軟等情況發生。

另外，報告顯示投資者鍾情科技股。今年以來，流入科技股類別的金額為98億美元，73億美元流入金融類別。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。