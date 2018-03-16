國際財經

據外國傳媒報道，英國央行為避免再次發生金融危機，將對該國最大的數家銀行在今年的壓力測試中，採取更嚴格的資本要求。

銀行將需要達到單一資本標準，該標準包括最低資本要求，以及體現其金融體系重要性而必須達到的資本緩衝要求。

英國央行表示，如果銀行未能滿足這一新的更高標準，可能會被迫採取更加積極的措施來鞏固其資本。總體來看，最低門檻將上升至8.4%。

央行又指出，在壓力測試的最低門檻中，包括所有系統性風險資本緩衝要求，可確保系統重要性銀行能夠承受真實的壓力。