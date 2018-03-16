國際財經

歐羅2月通脹略遜預期，加上美國對俄羅斯實施新制裁，俄方亦計劃推出報復措施，歐洲股市中段牛皮。

截至本港時間傍晚6時35分，英國富時100指數報7146點，升7點或0.1%；德國DAX指數報12390點，升45點或0.36%；法國CAC 40指數報5267點，升不足1點或0.01%；意大利富時MIB指數報22748點，升35點或0.16%。

數據方面，歐羅區2月消費物價調和指數(HICP)按年上漲1.1%，低於預期上漲1.2%；按月則上漲0.2%，符合預期。另外，歐羅區去年第四季薪資按年增長1.7%；勞工成本按年升1.5%。德國2月批發物價按月下跌0.3%，前月為上漲0.9%；按年則上漲1.2%，前月為上漲2%。

英倫銀行表示，維持周期資本緩衝在1%的水平，而英國銀行業在今年的壓力測試中，將面臨更艱難的障礙，尤其是國內的風險偏好已從去年11月開始上升。

歐羅現報1.2322美元，升0.14%；英鎊報1.3958美元，升0.15%。道指期貨暫報24890點，跌34點。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報61.39美元，升0.2美元或0.33%；倫敦布蘭特期油報65.25美元，升0.13美元或0.2%。