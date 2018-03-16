國際財經

周四(3月15日)美國上周首次申領失業救濟人數增加22.60萬，分別低於前值23.10萬和預期值22.80萬，而且連續158周低於30萬關口，連續時間創1970年以來最長。近期美國經濟數據的良好表現令市場相信聯儲局於下周加息已是板上釘釘。此外，白宮新任首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)周四再度力挺「強勢美元」，稱希望看到一個穩定強勢的美元，美滙指數再度收復90.00關口至90.16，美元/日圓則自一周低位105.77升逾60點至日內高位106.41，成功收復106.00關口，微漲0.04%。

事實上，自上周五(3月9日)以來美元/日圓曾兩度升穿107.00，但最終均無功而返，美元/日圓疲軟走勢主要因美國總統特朗普(Donald Trump)實施的關稅政策令全球「貿易戰」風險顯著升溫，資金湧入日圓、黃金等避險資產。儘管美國豁免了加拿大、澳洲等國家，令市場憂慮暫時得以緩解，但周四(3月15日)美國國際貿易委員會表示其調查發現，自中國進口的鋁箔正在傷害美國生產商，這意味著美國或將對中國的鋁箔出口商徵收最高188%的關稅，而這些稅收將疊加於特朗普全球性的10%鋁關稅之上，市場認為美國該舉措或將損害仍處於復甦中的全球經濟，屆時可以能引發其他經濟體採取報復措施，為美元/日圓提供進一步下行動力。

此外，日本國內森友學院土地買賣的醜聞逐漸發酵，儘管仍沒有確鑿證據顯示日本首相安倍晉三下令出售這塊地皮，但財務省承認篡改文件一事令越來越多人呼籲財務大臣麻生太郎(Taro Aso)引咎辭職。總所周知，麻生太郎作為日本首相安倍晉三的副手在安倍經濟學中起到重要作用，若其意外下台或將令安倍更難在今年秋天贏得自民黨領導人的第三任任期，屆時主張日圓貶值的安倍經濟學或遭受嚴重打擊。

今天美元/日圓觸及106.35後上攻乏力，其後更失守106.00至時段低位105.63，離16個月低位105.24僅一步之遙，但由於美國聯儲局加息預期或將為美匯指數提供支持，美元/日圓短期內仍有望企穩105.00至105.20區域之上。若美元/日圓成功築底並再度突破107.00關口，後市或有望進一步挑戰108.00甚至108.50阻力(從113.74至105.24下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)，但若美元/日圓最終跌破105.00-105.20區間支持，後市將進一步下探104.40甚至104.00水平。

策略方面，我們根據3月9日策略已於107.00買入美元/日圓，但於106.40止損平倉，虧損60點。短期內若美元/日圓反彈至106.80-106.90區域阻力，我們將沽出美元，下望105.70，升穿107.30止損。

聯儲局加息預期支撐美元，倫敦金再度考驗1315美元

鑒於市場普遍認為美國聯儲局將於下周四(3月22日)再度加息，加之歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)周三(3月14日)在歐洲央行觀察家會議上釋放鴿派信號，美匯指數重拾上升動力收復90.00關口至90.16，倫敦金則自1327.9美元大幅下挫13美元至日內低位1314.8美元。

不過，今日金價觸及時段低位1313.6美元後掉頭回升至1319美元附近，事實上金價自上周五之後多番跌至1312/1315區域均受到支持而回升，這顯示金價仍需要更強的推動因素才能跌穿此支持區域。此前的經驗顯示倫敦金多次在聯儲局議息前一周維持受壓情況，然後在加息決定公佈時則出現「消息落實」後的反彈行情，我們可留意下周四凌晨會否同樣出現此種情況。在聯儲局利率決定公佈之前，金價可能會維持受制於1328美元/1330美元區域(阻力線區域)之下窄幅整固，下方在1310美元及1305美元應該有不俗支持。

策略方面，我們根據3月5日的策略已在1315美元買入倫敦金(上望1340美元，跌穿1310美元止損)，並於1318美元提前平倉，獲利3美元。短期內若倫敦金反彈至1327美元/1328美元，我們將沽出倫敦金，下望1313美元，升穿1330美元止損。

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