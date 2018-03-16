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今日 16:46 國際財經

憂慮政治因素 歐股早段個別走

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美國對俄羅斯實施新制裁，加上市傳總統特朗普已決定解僱白宮國家安全顧問麥克馬斯特(H.R. McMaster)，政治不確定性的憂慮，削弱投資者入市意欲，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時38分，英國富時100指數報7135點，跌4點或0.06%；法國CAC 40指數報5266點，跌不足1點或0.01%；意大利富時MIB指數報22727點，升13點或0.06%。德國股市因技術問題延遲開市。

德國聯邦統計局公布，2月批發物價按月下跌0.3%，前月為上漲0.9%；按年則上漲1.2%，前月為上漲2%。歐羅區稍後將公布2月核心消費物價指數(CPI)終值，而美國今晚亦會公布2月新屋開工、工業產出及3月密歇根大學消費信心指數初值等數據。

歐洲央行(ECB)首席經濟學家普雷特(Peter Praet)認為，歐羅區經濟的閒置產能超乎預期，可能會拖慢通脹反彈。一旦央行停止資產淨購入，資產購買計劃的示意作用不再，央行就需要對短期利率的未來路徑給出更明確指引。

道指期貨暫報24879點，跌45點。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報61.2美元，升0.01美元或0.02%；倫敦布蘭特期油報65.11美元，跌0.01美元或0.02%。

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