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今日 10:43 國際財經

澳央行副行長籲市場勿輕視利率風險

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澳洲央行副行長德貝爾(Guy Debelle)認為，投資者低估了全球利率上升風險，呼籲要適當提高這種風險評估。

德貝爾在悉尼發表演講時表示，雖然利率處於低位，但難以完全理解背後造成上述情況的因素，同時引發這一情況持續多久的疑問。他說，這樣的利率結構中，幾乎沒有對期限的價格補償，對此感到困惑。

德貝爾稱，在利率結構出現更大幅度和更持久的上行轉變後，波動率飆升可能只是其中一項會發生的事情，預計資產將出現重新定價。他又指，全球貨幣刺激政策將隨着經濟復甦而解除，從而提升短期收益率。

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