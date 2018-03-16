國際財經

比特幣輕微反彈，仍然守在8000美元之上。著名投資者蒂爾(Peter Thiel)證實持有該款加密貨幣。

比特幣升0.5%，報8234美元。前一天，該款加密貨幣急挫10%至8250美元，主要是受到谷歌禁止加密貨幣廣告打擊。

以早期投資Facebook聞名、財富超過30億美元的Thiel，周四出席活動時承認，他的公司自2012年開始便持有比特幣。他認為，比特幣的重要性將超越其他加密貨幣。

今年1月，《華爾街日報》報道，蒂爾的公司當時持有價值達1500萬美元的比特幣。





