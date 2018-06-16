即巿股評 港股直擊 國際財經

市場憂慮中美兩國可能爆發貿易戰，加上藍籌股業績期結束，缺乏業績消息炒作，市場氣氛轉淡。華爾街三大指數周三(14日)先升後跌，道瓊斯工業平均指數收報24758點，挫248點(1%)。

目前環球宏觀投資環境陰霾密布，在美國貿易保護主義升溫與政局混亂等不明朗因素夾擊下，投資者態度轉趨謹慎。

傳統上，在金融市場動盪時美債、日圓及黃金等避險資產價格會迅速攀升，但隨着美國聯儲局逐步加息，並開始縮減資產負債表規模，觸發美債牛市結束，買美債避險的吸引力大不如前。日圓則已累積一定升幅，加上日本央行繼續採取貨幣刺激政策，日圓開始變得不太可靠。受環球性的加息威脅拖累，金價升勢亦早已放慢下來。

今年1月底以來，全球股市普遍由高位反覆回落，日圓及金價的表現卻未見突出，金價更於1月底至今累跌近3%。

換言之，在近日金融市場的動盪中，傳統避險資產並沒有為投資者發揮應有作用，市場上已缺乏一些與「恐慌指數」VIX呈正啤打(Beta)的資產，避險資金似乎無處可逃。

一如本欄日前指出，從近期ETF資金流向變化數據可見，資金經ETF流入貨幣市場的規模在最近3星期明顯急增，截至上周五(9日)，過去10星期累計淨流入金額由2月23日的7.2億美元，飆升至89億美元，為2015年10月26日以來最高(詳見3月14日本欄)。

上述數據反映近期市場受不明朗因素困擾下，資金並沒有明顯流入避險資產，反而暫時停泊在貨幣市場基金內。當然，以上情況或許只是短暫的權宜安排，但這些資金的最終流向，對環球股市及各類資產有重大影響，須特別留意。

港股方面，恒指昨天先低後高，續於50天線(約31346點)附近爭持，收市報31541點，升106點(0.3%)。主板成交增至1107億元，上升股份佔整體53%。

從技術走勢分析，恒指周一(12日)成功突破1月29日高位33484點以來形成的下降趨勢線後，過去兩天已補回部分周一所遺留下來的上升裂口，收市更重返50天線之上【圖】，後市仍可審慎看好。恒指短期若能夠進一步突破上月27日高位31798點，以量度升幅計算，則有望再度挑戰32700點。

此外，根據EJFQ信號大市指標表現，反映強勢股買盤的信報強勢股指數近日顯著回升，最新報34.3%，較弱勢股指數於2月13日創下的高位25%還要高，初步跡象顯示強勢股指數已擺脫「扭麻花」格局，即港股強勢股買盤進一步增強，有利後市持續向好。

信報投資研究部

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