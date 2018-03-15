國際財經

美國今日公布的數據表現各異，美股早段反覆。

截至本港時間晚上約9時39分，道指報24785點，升27點或0.11%；標普500指數報2750點，升不足1點或0.03%；納指報7486點，跌9點或0.13%。

數據方面，美國首次申領失業救濟人數為22.6萬人，按周減少4000人，符合市場預期。美國費城聯邦儲備銀行3月製造業指數為正22.3，預期為正23。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報61.24美元，升0.28美元或0.46%；倫敦布蘭特期油報65.13美元，升0.24美元或0.37%。