國際財經

市場對全球爆發貿易戰的憂慮稍為消退，惟英國驅逐俄羅斯23名外交人員，投資者關注會否對金融市場造成不利影響，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7146點，升13點或0.19%；德國DAX指數報12267點，升30點或0.25%；法國CAC 40指數報5245點，升12點或0.23%；意大利富時MIB指數報22514點，升62點或0.28%。

數據方面，法國2月消費物價指數(CPI)終值按月持平，預期為下跌0.1%；按年則上升1.2%，符合預期。法國央行預期今年國內生產總值(GDP)增長1.9%，明年及2020年分別增長1.7%及1.6%。

德國經濟部月報稱，美國對鋼鋁徵收關稅對全球經濟復甦應僅會產生有限影響，但若升級為全面貿易戰，相關不確定性可能將產生切實危害。

歐羅現報1.2364美元，跌0.03%；英鎊報1.3945美元，跌0.12%。道指期貨暫報24817點，升29點。

國際能源署(IEA)表示，今年全球石油需求預計會加快增長，但供應會以更快的速度攀升，導致首季庫存增加。油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報61.03美元，升0.07美元或0.11%；倫敦布蘭特期油報64.85美元，跌0.04美元或0.06%。