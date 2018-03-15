國際財經

上周四(3月8日)歐洲央行議息會議後宣布維持利率不變，但調整了聲明中的措辭，去掉了「如果展望惡化，將增加QE規模或延長QE持續期限」的表述，歐羅/美元受此推動一度攀升至1.2445，刷新自2月16日以來的三周新高。不過，歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)在隨後發布會上表示調整聲明措辭並不代表預期或者反應機制出現變化，暫時還未就其他調整做出太多討論，市場認為歐洲央行正以極緩慢的速度退出寬鬆，距離加息仍十分遙遠，歐羅/美元自1.2445大幅下挫近150點至日內低位1.2297，最終反而錄得0.8%跌幅。

值得一提的是，上周五(3月9日)美國2月非農就業新增就業職位增長達31.3萬個，錄得一年半以來最大漲幅，歐羅/美元亦進一步下挫至四個交易日以來新低1.2273。儘管歐羅/美元一度失守1.2300一線支持，但美國2月平均時薪工資按年增長率僅為2.6%，低於市場此前預期的2.8%，令聯儲局2018年加息四次的預期減弱，美滙指數其後亦維持在90.00關口下方整固，美元疲軟走勢推動歐羅/美元收復1.2300並輾轉回升至1.2400上方，周三(3月14日)更一度觸及日內高位1.2412。

令人意外的是，正當市場認為歐羅/美元或將重拾此前強勁升勢時，歐洲央行行長德拉吉周三(3月14日)在歐洲央行觀察家會議上稱儘管歐洲央行有信心認為通脹正在上升的軌道上，但是歐洲央行需要更多證據顯示通脹正在朝著目標值上漲，市場認為該言論是對歐洲央行3月利率決議的補充，這意味著歐洲央行短期內難以開始收緊貨幣政策，歐羅/美元因而再度失守1.2400至日內低位1.2346。

此外，美國總統特朗普(Donald Trump)實施的關稅政策再遇阻礙，周三(3月14日)美國眾議院議員Warren Davidson表示打算向眾議院提出議案，要求特朗普未來在獲國會同意後才能實保護主施關稅計劃，若美國貿易保護主義受到壓制能推動美滙指數收復90.00關口，屆時將為歐羅/美元提供進一步下行動力。

技術分析方面，歐羅/美元自今年1月中旬以來一直圍繞1.2200至1.2560區間大幅震盪，短期內似乎仍無跡象擺脫此區間的限制。隨著美國聯儲局下周(3月20日至21日)議息會議的逼近，美國的加息預期應可為美元帶來支持，而歐羅/美元今日則維持在1.2400下方整固，總體走勢偏軟。投資者應重點關注周五(3月16日)公布的歐羅區2月消費者物價指數(CPI)，若數據顯示歐羅區通脹仍維持疲軟，或會拖累歐羅/美元再度考驗1.2300甚至1.2265水平，但若滙價企穩1.2330-1.2350區域支持，後市仍有望進一步挑戰1.2450甚至1.2500水平。

策略方面，我們根據3月8日策略已於1.2320買入歐羅/美元(上望1.2490，跌穿1.2270止損)，目前將止損上移至1.2325。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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