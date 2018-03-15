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今日 10:13 國際財經

Tesla據報大量零件出現缺陷

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美國電動汽車生產商特斯拉(Tesla)據報很多汽車和零件都出現問題。

美國CNBC引述特斯拉員工和前員工報道，特斯拉在生產電動車期間，出乎意料地出現很高比例的缺陷零件及問題車輛，導致需要重新製造或修理，涉及昂貴成本。

報道引述一名現任工程師估計，高達約四成的零件都出現問題，需要修理或加工，影響新車款Model 3的生產，使其或難以達到生產目標，打擊員工士氣。

特斯拉發言人回應稱，公司實行嚴格的品質控制，雖然曾在2月底暫停生產Model 3一周，但目的是改善自動化流程。

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