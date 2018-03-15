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白宮發言人表示，美國總統特朗普政府正向中國施壓，要求對方採取行動，縮減1000億美元的貿易逆差。

白宮是澄清特朗普上周的一個社交媒體貼文。當時，特朗普表示，已向中國施壓，要求對方縮減10億美元貿易逆差。

根據美國統計局的數據，美國對中國貿易在去年有3750億美元逆差。不過，中國公布的對美國貿易順差則為2760億美元。

白宮發言人拒評美國要求中國如何縮減貿易逆差。

另一方面，美國商務部長羅斯在周三向國會議員表示，該部門很快公布程序，指出美國本土的行業怎樣按照產品種類，申請鋼鋁關稅豁免。