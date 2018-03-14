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今日 05:54 國際財經

中美貿易戰或拖累波音 美股先升後跌

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市場憂慮中美兩國之間可能爆發貿易戰，藍籌業績將受到負面衝擊，而波音可能是最大受害者。華爾街三大指數先升後跌。

道瓊斯工業平均指數收市跌248點或1%，報24758點；標準普爾500指數跌15點或0.57%，報2749點；納斯特綜合指數跌14點或0.19%，報7496點。

前一天收市後，有傳聞指美國總統特朗普將對中國進口貨品，實施新關稅措施。白宮則證實，要求中國縮減1000億美元貿易逆差。另周三報道指，一旦中國報復美國實施關稅行動，波音將是首要對象。

此前，大市早段受惠經濟數據上揚。美國2月生產價格指數升幅較預期高，市場對美國加息憂慮進一步降溫。不過，美國2月零售銷售則意外下跌，令到主要指數受壓。特朗普傳聞將委任庫爾洛(Larry Kudlow)出任白宮首席經濟顧問，消息有助市況回穩。

Commonwealth Financial Network投資總監Brad McMillan表示，中美貿易糾紛消息不斷，加上藍籌業績期結束，投資者開始套現離場，打擊市場情緒。

Wunderlich Securities首席策略師Art Hogan也認為，投資者擔心貿易糾紛衝擊藍籌業績。他又指出，零售數據細看而言，不算太令人失望，而生產價格指數表現也不是過強，整體評價將是正面的。

原材料與工業類股份表現較差，較明顯的是波音跌2.6%，是導致道指下跌的主力。美國10年期國庫券孳息率下滑，金融類跌1.2%。

個別股份方面，公布放棄收購高通的博通，股價跌0.6%。

召回138萬輛汽車的福特，股價先跌後倒升2.9%。

盛傳推出新產品的Fitbit，股價跌1.2%。

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