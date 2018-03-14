國際財經

美國汽油庫存跌幅較預期多，抵消了原油庫存升幅較預期高的消息，外圍油價周三輕微上揚。

紐約4月期油升25美仙或0.4%，收市報每桶60.96美元。

布蘭特5月期油升25美仙或0.4%，收市報每桶64.89美元。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存增加500萬桶，是市場預期的兩倍。不過，期內汽油庫存減少630萬桶，蒸餾油庫存減少440萬桶，遠超市場預期的50萬桶與160萬桶。

WTRG Economics能源經濟師James Williams指出，汽油與蒸餾油庫存顯著減少，配合煉油設備使用率升2個百分點至90%，推動汽油與蒸餾油期貨價格上揚，抵消了原油庫存上升的影響，對油價有支持作用。

另外，石油出口國組織周三發表報告，顯示2月平均日產量減少7.7萬桶，至3219萬桶。消息同樣利好油價。

不過，EIA報告指出，美國本土產量升1.2萬桶至1038.1萬桶。Long Leaf Trading高級客戶經理Scott Gecas認為，除非美國產量回落，否則紐約油價會下試60美元以下。

PVM分析員Stephen Brennock表示，國際能源機構將於周四公布月報，可能顯示美國產量持續扳升的走勢，對油價不利。