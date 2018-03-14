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今日 03:46 國際財經

美國控Equifax前高層 涉內幕交易

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美國司法部控告信貸資料庫集團Equifax前高層Jun Ying涉嫌內幕交易。

Jun Ying是Equifax前資訊總監。該公司去年被揭發遭黑客盜取大量美國信用卡持有人的個人資料。美國證監指出，在上述盜取消息公開前，Jun Ying涉嫌知道有關消息後，出售全部持有、價值近100萬美元的Equifax股份。司法部在另一份聲明內表示，已起訴Jun Ying。

檢察官指控，Jun Ying在知道上述將影響公司股價的重大消息後，為了避免承擔股價下跌的損失，因此進行上述交易，有關做法是背叛股東的。

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