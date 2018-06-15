即巿股評 港股直擊 國際財經

美股周二(13日)出現回吐，美國總統特朗普繼續成為市場焦點。此前，他以國家安全為由簽署行政命令，阻止博通收購高通，兩者股價應聲下挫。接着又在Twitter宣布任內最重大人事變動，即時革除國務卿蒂勒森(Rex Tillerson)，並提名中央情報局局長蓬佩奧(Mike Pompeo)接任；是繼經濟委員會主任科恩(Gary Cohn)請辭後，白宮短時間內再度出現內閣高層變動。蒂勒森離任絕不令人意外，他經常和總統唱反調，年初已有傳將離職，政治消息對股市只會有短暫影響。長期而言，基本及宏觀因素變化才是後市走向的關鍵。

值得留意的是，美國2月消費物價指數(CPI)按月升幅放緩至0.2%(1月為0.5%)，按年則升2.2%，均與預期相符；按月升幅放緩主要由於汽油價格跌0.9%及租金漲幅收窄。另外，扣除食品及能源項目後，2月核心CPI按月升0.2%，亦較1月0.3%的漲幅放緩，而按年則升1.8%，同樣符合市場預期。通脹數據溫和，暫時紓緩加息步伐提速的憂慮。不過，2月CPI升2.2%，當中近半是受住房成本上漲所帶動。要壓抑買樓需求，聯儲局可提高利率，但這有可能降低對利率非常敏感的新樓供應，令聯儲局陷入兩難。

此外，早前公布的美國2月非農業職位雖然大增31.3萬個，遠超預期的20.5萬個，惟閒置勞動力重新投入市場，暫時抑制了薪金上漲的壓力，否則，一旦連工資的增速都加快，通脹加劇勢難以避免。因此，美國知名投資通訊及專欄作家赫爾伯特(Mark Hulbert)認為，抗通脹債券(TIPS)應該是投資組合內不可缺少的資產類別。

TIPS本質上是國債，但投資本金跟隨CPI變動，而票息則是經調整後本金所支付的利息。例如，10年期TIPS的收益率為0.74厘，這意味着持有至到期的投資者，回報是未來十年較通脹率高0.74%。換言之，從現在到2028年，該TIPS的實際(經通脹調整後)回報率保證為每年0.74厘。當實際通脹率高於預期通脹時，持有TIPS可得到通脹補償，較投資於傳統國債眼白白被通脹蠶食回報「着數」。

至於投資組合中應有多大比重分配到一般的國債和TIPS？赫爾伯特認為取決於投資者的心態。如果投資者押注利率將見頂回落，一般國債會是更合理的選擇。然而，若投資者並非抱着強烈的賭博心態，那麼把一部分資金投放在TIPS，最糟糕的情況也不過是實質通脹率低於預期，TIPS的回報被拉低，但通脹穩定，亦意味最理想的「金髮女孩經濟」(Goldilocks Economy)狀況可持續，對投資組合其餘的資產將會是個好消息。

港股方面，恒指昨天低開後最多挫逾450點，末段跌幅收窄，收市報31435點，跌166點(0.5%)，主板成交金額縮至1032.2億元。從技術走勢分析，之前4個交易日累積反彈逾1400點，升勢無疑過急，故此今日港股或藉外圍消息借勢先行調整【圖】。昨日50天線雖失而復得，但由於恒指一直未能升穿年初至今W形態的頸線阻力，仍未確認將出現進一步突破；若短期進入鞏固階段，首個下方支持會是31000點至20天線(約30900點)附近。

信報投資研究部

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