國際財經

加密貨幣交易平台Coinbase表示，獲得英國金融行為監管局(FCA)授予電子貨幣牌照。

該公司表示，牌照將允許Coinbase在英國發行電子貨幣，以及提供支付服務。發牌後，金融行為監管局要求公司嚴格執行局方及支付服務方面的規定，強調公司致力保障客戶的資金安全。

Coinbase形容，獲發牌照意味着該公司電子貨幣業務的保障及營運標準，與其他受監管的金融機構一致。此外，牌照能允許公司業務伸延至歐盟內的23個國家。

Coinbase同時宣布，將增加對英國快速支付計劃(FPS)的支援。