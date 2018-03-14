國際財經

20國集團(G20)財長及央行行長會議將於下周一(19日)及周二(20日)於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，路透引述公報草案報道，財經領袖會呼籲國際標準制定機構加強監控加密資產，並會評估是否有必要作出多方回應，因該類資產或將危及金融穩定。

報道指，各國財長及央行行長將表示，加密貨幣背後的科技創新有可能改善金融系統的效率和包容性，但加密貨幣引發了消費者和投資者保護、逃稅、洗錢和資助恐怖主義等問題。在某方面，加密貨幣可能會影響到金融穩定性。

他們還會表示，一致認為國際標準制定機構應加強對加密資產及其風險的監控，並評估是否需要採取多邊應對措施。

此外，草稿公報顯示，各國財長及央行行長將在會議上承諾應對不公平的貿易行為，並強調全球貿易規則的作用。美國近日落實對進口鋼鐵及鋁材開徵進口關稅，引發全球貿易戰風險。

草稿亦顯示，他們會討論全球經濟前景面臨的各種風險，當中包括撤回內向型的政策。

草案也重申，滙率過度波動或無序走勢對經濟和金融穩定有不利影響，並重申避免貨幣競爭性貶值，且不會為了競爭性目的而將矛頭對準滙率的承諾。公報同時亦指，強勁的基本面、適當的政策及具韌性的國際貨幣系統，對滙率穩定不可或缺，但同時有彈性的滙率，如果可行，可充當減震器。