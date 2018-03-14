國際財經

美國總統特朗普辭退國務卿蒂勒森，引發投資者關注美國政局變化，加上科技與金融類股份受壓，美國股市周二回落。



道瓊斯工業平均指數收市跌171點或0.68%，報25007點；通用電氣、運通與微軟等領跌。標準普爾500指數跌17點或0.64%，報2765點；科技與金融類股份跌逾1%。納斯特綜合指數跌77點或1.02%，報7511點，終止連升七天勢頭。



較早時，美國公布2月消費物價指數按月升0.2%，與預期相符，顯示通脹未有升溫，因而未有改變市場對聯儲局加息預期的看法。消息推動大市初段扳升。不過，特朗普辭退蒂勒森的消息引發市勢回落；午市後，市況轉趨反覆。

微軟、Facebook、Alphabet是表現最差的標普500指數成分股，跌幅逾1%。紐約油價跌1%，能源類受壓，同樣不利股市。



Voya Financial策略員Karyn Cavanaugh認為，華府人事變動的實際影響有限，反而通脹溫和的因素對大市更有利。



LPL Financial首席策略師 John Lynch同意，基本因素是決定股價長遠表現的關鍵，政治消息只有短線作用。

個別股份方面，特朗普阻止博通購高通，後者股價挫5%。



獲券商調高評級的美光科技，股價升0.1%。



美銀美林舉行零售業分析會議，Macy's與Khol’s升3.7%與2.7%。