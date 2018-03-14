國際財經

德國福士汽車(Volkswagen、又名大眾汽車)披露，已經訂購了價值200億歐羅(1980億港元)的電池，作為發展電動汽車業務用途。另外，集團行政總裁(CEO)穆勒(Matthias Mueller)的去年酬金升40%，至1014萬歐羅(9726.6萬港元)。

穆勒在周二出席福士電動汽車業務發布會時指出，已經選擇LG Chem、三星，與中國新能源科技(Contemporary Amperex Technology)，作為電池供應商，而集團稍後將公布北美電池供應商名單。歐洲與中國市場佔了該公司電動汽車的銷量八成。

該公司曾經公布，預期到了2022年前投放340億歐羅發展電動汽車業務，希望把電動汽車生產廠房，由目前的3個增至16個廠，以及到了2025年，每年可出售300萬輛電動汽車。

另外，該公司公布，維持今年邊際利潤率目標介乎6.5至7.5%不變。去年，集團的邊際利潤率為7.4%。

此外，福士披露了穆勒去年酬金資料。該公司去年為了緩和投資者不滿，引入新的酬金計算模式，以該公司過去兩年經營表現作為衡量管理層酬金的部分準基準，而CEO酬金最高為1000萬歐羅，其他最高級管理層則不逾550萬歐羅。

消息人士指出，穆勒的去年酬金超過1000萬歐羅，是因為計入退休準備金。如果不計算退休準備，他的酬金為950萬歐羅。穆勒沒有評論上述消息。

據悉，包括CEO在內的管理委員會成員總酬金在去年升27%至5030萬歐羅。穆勒去年酬金較戴姆勒(Daimler)的Dieter Zetsche的860萬歐羅多近20%。