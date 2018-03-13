國際財經

市場關注美國稍後公布的通脹數據，並期望從中窺探聯儲局加息步伐會否有變，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時23分，英國富時100指數報7217點，升2點或0.03%；德國DAX指數報12439點，升20點或0.17%；法國CAC 40指數報5297點，升21點或0.4%；意大利富時MIB指數報22853點，升88點或0.39%。

數據方面，美國2月NFIB中小企樂觀程度指數為107.6，高於預期的107.1，前值為106.9。市場預期稍後公布的美國2月消費者價格指數(CPI)按月和按年分別增長0.2%及2.2%，前值分別升0.5%及2.1%。

另外，經濟合作暨發展組織(OECD)預期，今年全球經濟增長3.9%，2019年料增長3.9%；美國今年經濟增長2.9%，2019年料增長2.8%；歐羅區今年經濟增長2.3%，2019年料增長2.1%。OECD代理首席經濟學家Pereira稱，預計美國今年加息4次，之前預計為3次。

道指期貨暫報25294點，升56點。

油價先跌後回升，紐約原油期貨現時每桶報61.55美元，升0.19美元或0.31%；倫敦布蘭特期油報65.09美元，升0.14美元或0.22%。