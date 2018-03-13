國際財經

上周三(3月7日)加拿大央行宣布維持基準利率於1.25%不變，符合市場預期。鑒於對加拿大而言十分重要的北美自由貿易協定(NAFTA)談判陷入僵局，加拿大央行在會後聲明中強調貿易政策仍是全球及加拿大經濟前景一個重要的不確定性來源，並表示可能仍需要適度的寬鬆且將保持謹慎，其言論總體偏向鴿派，美元/加元受此推動飆升近100點至8個月高位1.3000。不過，美元/加元在3月5日短暫升至1.3000後受阻回落，此次亦歷史重演，滙價再度受獲利盤的打壓而大幅回落至1.2910附近。

其後美國總統特朗普(Donald Trump)於上周四(3月8日)簽署鋼鋁進口關稅法案，並稱考慮到仍在進行的NAFTA談判因而暫時豁免對加拿大產鋼鐵和鋁的高關稅。此消息一度為加元帶來支持，即使上周五(3月9日)公布的美國和加拿大的就業數據均喜憂參半，美元/加元仍一路下行收市於1.2815，全周下跌0.56%。

不過，周一(3月12日)加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)則表示美國對加拿大的關稅豁免並不是「不可思議的優惠」，並稱關稅豁免與NAFTA談判無關，但願意繼續推動談判。美國和加拿大就美自由貿易協定遲遲無法達成共識令市場憂慮情緒升溫，眾所周知，美國的貿易關係佔加拿大出口的70%，若NAFTA談判失敗，或將對加拿大強勁的經濟復甦造成巨大的影響，進而影響其加息進程。

此外，隨著美國頁岩油產量大幅上升，市場憂慮或將進一步削弱石油輸出國組織（OPEC）減產成果，而國際能源署亦表示頁岩油產量的大幅上漲導致了市場對於OPEC原油的需求低於其當前的產量，這種情況將會持續到2020年，OPEC維持減產期限遠或超大部分成員國預期，若OPEC成員國以及俄羅斯的聯合減產行動受到瓦解令油價重拾跌勢，有望為美元/加元提供進一步上行動力。

技術分析方面，美元/加元本周一跌至8日低位1.2802後掉頭回升，顯示滙價仍受到日線圖的上升通道底部支持，滙價自2月2日啟動的中期升浪仍維持有效。短期內投資者需關注今晚20:30公布的美國2月消費者物價指數(CPI)及加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)在22:30發表的演講。若美元/加元屆時仍能有效企穩1.2800一線支持，後市將有望進一步上探1.2900甚至1.3000整數關口，但若滙價失守1.2800水平，則需小心回落考驗1.2750甚至1.2700。

策略方面，我們根據3月7日策略已於1.2810買入美元/加元（目標1.2940，跌穿1.2750止損）。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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