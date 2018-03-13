國際財經

日本政府被指以低價向辦學團體「森友學園」出售國有土地風波繼續發酵，財相麻生太郎強調會繼續留任。

不過，據日本政府及執政黨官員透露，麻生太郎可能不會參加下周在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的二十國集團(G20)財長會議，以便留國處理有關風波。

麻生太郎再就「森友學園」事件致歉，又指事件令人非常遺憾，財務省會繼續內部調查，防止同類事件發生，亦會與檢察部門合作。

另外，路透引述消息人士報道，如果麻生太郎不出席峰會，財務省財務官淺川雅嗣將會代替他出席。