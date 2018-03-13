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屢傳現金流出現問題的海航集團，在成為希爾頓酒店集團(Hilton Worldwide)主要股東一年之後，尋求進一步出售其所持希爾頓關聯公司的股份。

《華爾街日報》引述消息人士透露，海航正在洽談出售其部分希爾頓相關投資，包括尋求全部或部分出售所持Hilton Grand Vacations(HGV)的25%股份。

海航在HGV的持股價值約12億美元(約93.6億港元)，該公司可能從中獲利近5.7億美元(約44.46億港元)。消息稱，海航最快可能本周宣布在公開市場出售其股份，而不是向一位直接買家出售，但計劃仍有可能改變。

2016年，海航斥資65億美元(約507億港元)向黑石集團收購希爾頓集團25%股份，當時希爾頓集團已提出分拆計劃，其後於去年分拆為希爾頓、Park Hotels & Resorts及HGV三家公司，因此海航同時擁有這3家公司各自的25%股權。其中，Park Hotels在美國持有多家希爾頓酒店、機場酒店及會展中心等物業。

海航之前承諾將持有HGV股份不少於兩年。根據公司提交的監管文件，禁售協議將於明年3月到期，海航若想轉移或出售所持股份，必須先得到HGV董事會批准。

最近，海航出售了所持Park Hotels的股份，估值約14億美元(約109.2億港元)。據悉，海航打算保留其所持有25%的希爾頓酒店集團股權，價值約67億美元(約522.6億港元)。

自去年海航購入HGV的25%股份以來，後者的股價已上漲近一倍。希爾頓酒店集團的股價亦較海航的買入價上漲近五成。