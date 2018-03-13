國際財經

美國周一缺乏主要數據公布，上周公布的就業數據繼續產生刺激作用，但工業股因貿易戰關注而受壓。美國股市周一個別發展。納斯特綜合指數創下收市歷史新高。

道瓊斯工業平均指數收市跌157點或0.62%，報25178點；標準普爾500指數跌3點或0.13%，報2783點。納指收市升27點或0.36%，報7588點。

美國周一未有主要數據或重要消息公布，市場承接上周五的升勢造好。當天公布的美國2月非農業職位增幅優於預期，但平均時薪增幅溫和。消息推動當天的美股三大指數顯著上揚。

不過，投資者憂慮跨國工業巨擘將受到鋼鋁關稅引發的貿易戰拖累，工業股受壓，道指由升轉跌；波音下跌2.9%，相當於道指一半的跌幅。卡特彼勒回落2.4%。愛默生與聯合科技等也偏軟。

同時，投資者觀望本周公布的美國2月通脹與零售數據，以確認聯儲局加息步伐會否有變。

Kingsview資產管理公司基金經理Paul Nolte指出，1月就業數據引發市場急跌的記憶猶在，投資者對於任何觸發加息步伐有變的消息也不敢掉以輕心，因此通脹數據受到重視。

Boston Partners全球市場研究總監Michael Mullaney表示，平均時薪數據引發美國國庫券孳息率回落，也反映經濟基調良好，藍籌業績料有理想表現，有助股市回穩。

Cabot Undervalued Stocks Advisor首席分析員Crista Huff認為，工業股受到貿易戰憂慮困擾，預期會持續一段時間。

個別股份方面，宣布有高層人事變動的高盛，股價升1%。陶氏杜邦共同領導人Andrew Liveris下月離職，股價下滑1.2%。

博通收購高通有阻礙，博通股價升3.6%。獲券商調高評級的美光科技升8.8%。