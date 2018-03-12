國際財經

南韓經濟副總理兼企劃財政部長官金東兗表示，南韓政府將動用所有可能手段，應對美國總統特朗普對進口鋼鋁加徵關稅的決定，並將全力以赴。



華府就開徵鋼鋁關稅表示，可以向更多國家提供關稅豁免。目前，加拿大、墨西哥及澳洲已獲得豁免這項關稅。

金東兗在首爾一個政策會議上還稱，政府將在上半年決定，是否加入跨太平洋夥伴關係全面及進步協定(CPTPP)。

他指出，政府一直在研究CPTPP的經濟有效性，並將在上半年內在相關政府機構之間就加入CPTPP達成共識。

11個國家上周四簽署沒有美國參與的CPTPP。