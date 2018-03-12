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今日 11:42 國際財經

OPEC內部對油價目標存分歧

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石油出口國組織(OPEC)內部對油價目標出現分歧。沙地阿拉伯希望油價達每桶70元(美元‧下同)或更高，而伊朗希望油價位於每桶60元附近。

伊朗石油部長贊加內(Bijan Zanganeh)向《華爾街日報》表示，伊朗希望OPEC採取行動，讓油價保持在每桶60元附近，從而遏制頁岩油生產商。

他解釋稱，如果油價漲至每桶70元水平，將刺激美國生產更多頁岩油，因頁岩油生產商比OPEC大型產油國更靈活，可通過技術實現按油價水平增減產量。

此外，贊加內預計，油組6月會議可能就明年放寬減產協議達成共識。

主要產油國沙特阿拉伯則淡化頁岩油擾亂市場的能力，曾反復表示OPEC與全球最大產油國俄羅斯的結盟將抵禦住美國產量的衝擊。該國能源大臣法利赫(Khalid al-Falih)曾表明，不會因擔心頁岩油將顛覆市場而失眠，又稱OPEC今年將堅持限產措施，即使這意味着市場供不應求，這一言論已促使油價上漲。

報道指，法利赫從未公開呼籲油價升至每桶70美元。但沙地官員私下表示，希望油價達到這一水平，從而為王儲穆罕默德 (Mohammed bin Salman)經濟和軍事支出計劃提供收入，並為國有能源巨頭沙地國家石油公司沙地阿美(Saudi Aramco)的首次公開募股(IPO)提供支持。

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