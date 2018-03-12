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今日 10:27 國際財經

布拉德:加息太快或拖累經濟復甦

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美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德(James Bullard)警告，倘若聯儲局一邊提高利率，一邊縮減自身的數萬億美元資產負債表，便有可能拖累美國的經濟復甦。

布拉德接受英國《金融時報》訪問時表示，今年加息4次可能壓低通脹，尤其是在聯儲局減少資產持有量的計劃，變得愈來愈有力的情況下。

他稱，在目前環境下，不必在限制性的政策立場上走得太遠，否則將會開始在通脹本已低於目標的情況下，為通脹帶來下行壓力。

去年10月，聯儲局開始逐步縮減其4.5萬億美元的資產負債表。

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