國際財經

美國總統特朗普政府上周公布開徵鋼鋁關稅後，一些基金經理擔心其他國家可能對美國採取報復性措施，以及海外市場的回報可能較美國股市高，因而考慮減持美股，轉持海外股票。

OppenheimerFunds高級投資策略師Brian Levitt指出，在美國以外地區可看到擴張周期初段的情況，而美國則呈現擴張期的放緩跡象，吸引力相對較低；包括中國與俄羅斯等新興市場，回報料較美股吸引。

Wells Fargo Asset Management多元資產策略師Brian Jacobsen認同Levitt看法，相信鋼鋁關稅的落實可能損害美國經濟，因為其他國家可能實施報復措施，影響美國部分地區的經濟增長。因此，他會增加組合內的新興市場股票比重，但幅度不是很急很快。

不過，Janus Henderson Investors全球資產配置主管Ashwin Alankar持相反看法，將增持大型美國藍籌，因為即使貿易報復情況可能發生，但稅改效應對藍籌的刺激作用可望會延續一段時間。

另外，根據Lipper數據，美國基金經理在利率趨升之際，已開始減持本地股票比重，增持債券與現金比重。數據顯示，平衡型美國基金的股票比重為55%，較2014年減少4個百分點。

另外，Levitt認為，美國民主黨在11月中期選舉後，很可能控制參議院或眾議院，可阻止總統特朗普提出的政策，而傳統上，這個兩院分治局面對股市有利，因為減少不明朗因素的出現。