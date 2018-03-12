國際財經

美國上周五公布的就業數據，推動美國股市上升。展望本周，市場預期，包括2月零售數據與消費物價指數在內的美國重要經濟指標，可以讓投資者更確定美國經濟走勢，以至股市前景。

回顧上周，美國公布2月非農業職位增加31.3萬個，較預期佳。消息推動道瓊斯工業平均指數升逾400點。美國股市三大指數上周累升逾3%。

摩根大通經濟師Daniel Silver指出，2月就業數據最令人失望的，是平均時薪增長放緩，但詳細分析後，工資增長不是太弱，而且因為工時平均增加，工人實際收入是有所上升。

Capital Economics首席美國經濟師Paul Ashworth認為，數據顯示美國經濟現況較預期更佳，而且有預示作用。

展望本周，市場將有另外兩項重要數據，作為衡量經濟的參考，它們分別是2月零售數據與消費物價指數，因為數據將反映通脹的力度及消費開支勢頭，對於聯儲局應否更快加息，有更明確的指示作用。

美國在周一沒有主要經濟數據公布。周二，美國公布2月消費物價指數，市場預期按月升0.2%，前一月為升0.5%；核心消費物價指數預期按年升1.8%，與前一月相同。美國全國獨立商業聯盟(NFIB)當天還會公布2月小企業樂觀指數，市場預期為107.1，前一月為106.9。

然後，美國在周三將公布2月零售銷貨值，市場預期增長0.3%，前一月下降0.3%。同日，美國還公布2月生產物價指數，市場預期按月升0.1%，按年升2.8%，前一月分別為升0.4%與2.7%。

周四，紐約聯儲銀行將公布3月紐約州製造業指數，市場預期為15，前一月為13.1。另外，美國政府公布2月進口價格指數，以及首次申領失業救助人數，市場預期分別為升0.3%與22.8萬人。同日，美國地產建築商會公布3月樓市指數，市場預期與前一月相同，為72。

周五，美國公布2月新屋動工，市場預期為跌2.7%，同期建築許可則預期跌3.6%。另外，當局還公布2月工業生產值，市場預期升0.3%，工業使用率則預期升至77.7%。同日，美國公布1月職位空缺報告，市場預期為581萬個。密歇根大學則公布3月消費者情緒指數，預期為99.3，低於前一月的99.7。