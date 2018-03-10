國際財經

美國就業數據較預期佳，但工資增長勢頭緩慢，紓緩通脹憂慮，美國股市周五顯著上揚。納斯特綜合指數連續第六個交易日上漲， 1月26日以來再度創下收市新高。



道瓊斯工業平均指數收市升440點或1.77%，報25335點；標準普爾500指數升47點或1.74%，報2786點；納指升132點或1.79%，報7560點。



累計本周，道指升3.2%，標普500指數升3%，納指升3.8%。

較早時，美國公布2月非農業新增職位31.3萬個，高於預期增加20萬個；失業率維持在4.1%，預期為4%；期內平均時薪按月增長0.1%，預期增長0.2%。前一個月，平均時薪增幅顯著增加，引發市場憂慮通脹升溫，美國股市下滑。



Catherine Avery Investment Management in Greenwich總裁Catherine Avery指出，如果工資增長數據持續2月情況，便不用擔心通脹。



SlateStone Wealth首席策略師Robert Pavlik表示，就業數據反映職位增長熱熾，但通脹沒升溫，是很利好市場的消息。



CMC Markets UK首席分析員Michael Hewson指出，數據讓憧憬聯儲局今年更快加息的投資者回復冷靜。



個別股份方面，高盛升1.4%。有報道稱該公司行政總裁布蘭克費恩(Lloyd Blankfein)將會在今年底前離職。



另外，前一天收市後，美國總統特朗普同意與北韓領袖金正恩會面，但有關消息對股市影響有限。



市場人士認為，2009年3月9日是今次牛市開始的日子，因此周五也是被視為今次牛市誕生九周年的日子。