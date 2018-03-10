國際財經

美國就業數據較預期佳，美國股市周五升幅擴大。道瓊斯工業平均指數升近四百點。

截至本港時間凌晨約3時339分，道指升371點或1.49%，報25266。標準普爾500指數升39點或1.46%，報2778。納斯特綜合指數升111點或1.50%，報7539，創下即市紀錄新高。

美國勞工部較早時公布，美國2月非農業新增職位31.3萬個，高於預期增加20萬個；失業率維持在4.1%，預期為4%；期內平均時薪按月增長0.1%，預期增長0.2%。