國際財經

德國聯邦統計局公布，去年11月工業生產按月上升3.4%，為2009年9月以來最大增幅，遠高於市場預期增長1.8%，去年10月修正後為下降1.2%。

按年計，11月工業生產增5.6%，預期上升3.9%，10月上修至增2.8%。

另外，德國11月經季節調整後的出口按月增長4.1%，預期增1.2%；在強勁內需的推動下，進口增長2.3%，預期增0.8%。

11月經季節調整後的貿易順差擴大至223億歐羅，預期為順差209億歐羅。10月為順差199億歐羅。