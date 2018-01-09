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有關注企業高層售股的律師及分析人士表示，英特爾(Intel)在應對其晶片出現安全漏洞之際，公司行政總裁(CEO)克爾札尼奇(Brian Krzanich)卻出售公司股票，有關行動極不尋常，可能招致監管機構的審查。

克爾札尼奇去年11月29日出售公司股份，是英特爾知悉其晶片出現缺陷近6個月之後的事。而晶片的安全缺陷消息上周才被披露，英特爾股價即時受壓。

Ropes & Gray律師事務所專注證券的律師Dan O'Connor稱，克爾札尼奇售股的時機「非常奇怪」，與之前的售股模式相比，這次售股的時機、規模以及不尋常的性質都將招致大量審查。O'Connor和其他證券專家表示，當公司內部人士掌握可能影響股價的未披露訊息時，法規禁止內部人士進行這類預先安排的售股交易。

英特爾公司發言人稱，克爾札尼奇出售股票與晶片安全問題無關，出售是基於一個預先安排的交易計劃。該公司沒有透露克爾札尼奇是何時被告知晶片出現漏洞，也不願對此事進一步評論。

按監管文件，克爾札尼奇是在股份出售交易發生前約一個月的10月30日制定售股計劃。而克爾札尼奇出售的股票和行使的期權總值3900萬美元，令其淨獲利近2500萬美元。

企業和機構內部人士交易訊息交換中心InsiderScore的研究人員Ben Silverman指，克爾札尼奇的交易之所以惹關注，在於這項交易與他過往以漸進形式售股不同。他除行使超過2800萬美元的股票期權外，還將手持的非限制性股份減持近50%，至25萬股，即英特爾最新委託書聲明中要求高層持有的最低公司股票數量。Silverman說，這對一位行政總裁來說是非比尋常。

Silverman和其他證券專家稱，美國監管部門料將調查克爾札尼奇的交易，是否違反內部交易規定，儘管這類案件很難勝訴。

美國證交會發言人不予置評。

有關晶片的漏洞可能讓黑客獲得使用英特爾晶片的電子設備的用家資料。