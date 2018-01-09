國際財經 中國財經

電訊巨頭美國電話電報(AT&T)，據報放棄銷售華為智能手機交易。

《華爾街日報》引述消息人士報道，華為原本準備周二於美國拉斯維加斯一個商貿展上，宣布與AT&T達成銷售協議。這將是前者首次與美國主要移動運營商達成合作關係。

報道指，目前不清楚AT&T為何改變主意，兩家公司亦未予置評。

美國國會於2012年發表一份報告，指華為的運作受中國政府支配，威脅美國國家安全。但華為否認為中國進行間諜活動。華為是全球第三大智能手機品牌，僅次於三星電子和蘋果公司，惟一直未能進軍美國市場。